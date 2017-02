FA Cup, Leicester-Derby Coutry 3-1: Ranieri esulta ai supplementari

08/02/2017 23:35

FA CUP LEICESTER DERBY COUNTRY / Vittoria del Leicester nella gara di FA Cup contro il Derby Coutry. I ragazzi di Ranieri sono riusciti a imporsi soltanto al termine dei tempi supplementari, quando le reti di Ndidi e Gray hanno regalato a Ranieri l'accesso al turno successivo. Gli ospiti, che militano in Championship, hanno fatto bella figura al 'King Power Stadium', riuscendo a pareggiare (con Camara al 61') la rete di King. Tuttavia, questo non è bastato per vincere: al quinto turno il Leicester affronterà il Milwall.

Leicester-Derby Country 3-1: 47' King (L); 61' Camara (D); 95' Ndidi (L); 114' Gray (L).

M.D.A.