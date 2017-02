Bologna-Milan, Donadoni: "Pagate le nostre ingenuità. Destro va supportato"

08/02/2017 23:22

BOLOGNA MILAN / Roberto Donadoni ha anlizzato la sconfitta del suo Bologna contro il Milan nel recupero della 18a giornata di Serie A. Il tecnico è apparso deluso per non aver fatto punti contro una squadra in nove: "Eravamo troppo statici, abbiamo sfruttato male il vantaggio numerico. Siamo stati poco lucidi, la troppa voglia di riscattare il risultato col Napoli ci è costata addirittura la sconfitta - commenta a 'Premium Sport' - Bisogna alzare la testa ancora di più per riscattarci. Fishi dei tifosi? Ci sanno, sono giusti. Perdi in casa in undici contro nove, anche se poi abbiamo subito due contropiedi che ci sono costati molto cari. La voglia era quella di fare la partita e giocarcela alla pari. E' il momento di reagire nella maniera giusta. Abbiamo perso la lucidità necessaria. In fase difensiva abbiamo lasciato troppi calciatori nell'uno contro uno".

DESTRO - "Quando gli attaccanti non fanno gol spesso gli si addossano anche responsabilità esagerate. Mattia ha cercato di lottare e fare quello che ora è nelle sue capacità. Ha affrontato un po' di ficcoltà ultimamente: questo stato d'animo non aiuta. Lui non è un calciatore carattariale e può soffrire più di altri. Dovevamo essere più bravi a supportarlo".

GLI ERRORI - "Queste sono ingenuità che si pagano quando pensi di poter vincere: puntualmente si pagano. Quando sei con due uomini di vantaggio non possono capitare queste cose. Purtroppo è andata così, inutile recriminare più di tanto. Mi assumo le mie responsabilità, i ragazzi da questo devono trarre dei vantaggi. Ripartiremo col piglio giusto: il rispetto che dobbiamo ai tifosi ce lo impone".

M.D.A.