Coppa del Re, Alaves-Celta Vigo 1-0: Mendez regala una finale storica!

08/02/2017 23:11

COPPA DEL RE ALAVES CELTA VIGO / Serata storica al 'Mendizzorotza': l'Alaves batte il Celta Vigo in Coppa del Re e vola in finale. A decidere il return match delle semifinali è Edgar Antonio Mendez, centrocampista spagnolo che ha trafitto Sergio Alvarez al minuto 82 regalando il pass per l'atto conclusivo della competizione contro il Barcellona.

Per il club di Vitoria-Gasteiz si tratta della prima finale di coppa nazionale raggiunta nella propria storia, anche se nel suo palmares figura anche una finale di Coppa Uefa (nel 2000-2001), dove però si dovette arrendere al Liverpool.

Alaves-Celta Vigo 1-0 (82' Mendez)

D.G.