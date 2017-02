Bologna-Milan, Deulofeu: "Serata incredibile, tre punti pesanti"

08/02/2017 22:46

BOLOGNA MILAN / Gerard Deulofeu soddisfatto per la vittoria del suo Milan contro il Bologna. L'attaccante rossonero ha parlato poco dopo il fischio finale: "Una serata incredibile. Siamo molto felici perché abbiamo fatto una grande prestazione - dice a 'Premium Sport' - Sono tre punti che ci danno fiducia perché abbiamo onorato la maglia nonostante il doppio svantaggio numerico. Il mister mi chiede di stare sulla sinistra. Ho giocato già altre volte da punta centrale, oggi è successo per necessità. Questi tre punti pesano come sei punti. Pensiamo a partita dopo partita. Giocando così possiamo arrivare lontano".

M.D.A.