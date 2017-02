Serie A, Bologna-Milan 0-1: rossoneri stoici al 'Dall'Ara'

08/02/2017 22:39

BOLOGNA MILAN / Vittoria al cardiopalma per il Milan nel recupero della 18a giornata di Serie A contro il Bologna. I rossoneri, nonostante le espulsioni di Paletta e Kucka, sono riusciti a uscire vincitori dallo stadio 'Dall'Ara', dove i padroni di casa cercavano il riscatto dopo la pesante sconfitta rimediata sabato scorso. Primo tempo di buon livello per i ragazzi di Montella, che dopo l'espulsione di Paletta hanno però perso il predominio del gioco favorendo le offensive bolognesi. Nella ripresa, invece, dopo il doppio giallo a Kucka, i rossoblu hanno preso per mano la partita sfiorando il vantaggio in molteplici occasioni. Al minuto 89, però, Deulofeu ha servito un bel pallone a Pasalic, che da pochi passi non ha sbagliato. Per i rossoneri si tratta di tre punti 'scaccia-crisi', mentre i rossoblu si rammaricano per non essere riusciti a pareggiare nonostante il doppio vantaggio numerico.

Bologna-Milan 0-1: 89' Pasalic (M)

CLASSIFICA: Juventus 57, Roma 50, Napoli 48, Lazio 43, Inter 42, Atalanta 42, Milan 40, Fiorentina 37, Torino 32, Sampdoria 30, Udinese 29, Chievo 29, Bologna 27, Sassuolo 27, Cagliari 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13, Pescara 9.

M.D.A.