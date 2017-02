Roma, Matuzalem 'punge' Totti: "Ottimo giocatore, ma i fuoriclasse sono altri"

08/02/2017 22:18

ROMA MATUZALEM TOTTI / Quando giocava in Serie A era soprannominato il 'Professore' per la sua capacità di dettare i tempi e istruire i propri compagni di gioco. Stiamo parlando di Francelino Matuzalem, ex centrocampista della Lazio, che ai microfoni di 'Radio Incontro Olimpia' ha lanciato una stilettata contro Francesco Totti:

“Ho giocato con Baggio, grande persona e straordinario calciatore. Credo che è stato l'ultimo vero numero 10 del calcio Italiano. Totti è un ottimo giocatore, ma i fuoriclasse sono altri. Ha fatto la storia ci mancherebbe, ma se parliamo di giocatori spettacolari non c'è paragone. Come Baggio non c'è mai stato, i suoi numeri e la sua classe...".

D.G.