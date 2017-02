PAGELLE E TABELLINO DI BOLOGNA-MILAN, Deulofeu rilancia i Rossoneri. Krejci non basta

Stefano Carnevali

PAGELLE E TABELLINO DI BOLOGNA-MILAN PROMOSSI E BOCCIATI - Questa volta Paletta tradisce il Milan con un'espulsione ingenua. Tra i Rossoneri molto negative anche le prestazioni di Bacca e soprattutto Kucka (espulso scioccamente anche lui). Bene Donnarumma e Gomez. Deulofeu è l'uomo della serata: gioca da solo in avanti e serve l'assist vincente a Pasalic che così salva la propria partita. Vangioni sorpresa positiva. Il Bologna, dopo un quarto d'ora di gran sofferenza, cresce ma, pur giovandosi della doppia superiorità numerica, non sfonda. Male Destro e Verdi. Positiva, invece, la gara di Nagy e Krejci. Buona pova anche dei difensori centrali fino all'ultimo respiro, quando Maietta crolla.

BOLOGNA

Da Costa 6,5 - Titolare al posto di Mirante, out per un problema muscolare. Bravo - subito - su Deulofeu. Poi qualche brivido sugli sviluppi dei tanti calci d’angolo che il Milan tira nei primi 15’. Successivamente solo qualche uscita. Bravo su Pasalic al 23' della ripresa. Poi fortunato sulla traversa di Deuloufeu. Nulla può sul gol di Pasalic.

Krafth 5 - Parte con un errore difensivo gravissimo, ma Deulofeu lo grazia. Nella prima fase di gara è decisamente ‘in bambola’. Poi il Milan cala e lui cresce. Potrebbe spingere un po' di più. Beffato in occasione del gol rossonero: troppo ingenuo.

Gastaldello 6,5 - Un mezzo miracolo al 7’ per allontanare un bel cross di Abate. Poi è attento su Bacca. Dal 62' Petkovic 5,5 - Qualche buona iniziativa, ma anche una testardaggine che non aiuta i suoi ad accelerare durante il finale di gara in doppia superiorità numerica.

Maietta 5 - Decisivo all’8’ sulla riga di porta. Poi non ha molto lavoro da sbrigare. Fa un po' più di fatica nel finale, in campo aperto, contro Deuloufeu. Crolla all'ultimo affondo dello Spagnolo.

Mbaye 6 - Rileva lo squalificato Masina. In difficoltà anche lui: Abate e Suso lo mettono spesso in difficoltà. Poi cresce riuscendo anche a dare un buon supporto a Krejci. Dal 77' Torosidis 5,5 - Cerca di spingere un po' di più, ma dalla sua parte arriva il gol del Milan.

Nagy 6,5 - Compassato ma tutto sommato efficace: se si esclude il primo quarto d’ora, tiene bene la sua zona di campo e annulla Pasalic. Causa anche il 'rosso' di Kucka e disputa un secondo tempo decisamente positivo.

Pulgar 6 - Prezioso. Sia nel complicato avvio dei suoi (quando è filtro utile), sia quando il Bologna cresce (quando gestisce con ordine il pallone). Nella ripresa manca della necessaria qualità. Dall'80' Viviani SV -.

Dzemaili 6 - Tanta fatica nei primi minuti, poi si vedono le consuete buone geometrie. Brilla meno rispetto alle ultime uscite: alla fine la cosa migliore che fa è causare il secondo giallo di Paletta.

Verdi 5 - Male. È motivatissimo ma si vede poco e quando ha la palla per accendere i suoi (al 15’), spreca un favorevole contropiede per puro egoismo. Tanti gli errori nel corso di tutto il primo tempo: appoggi fuori misura, ma anche - ben più grave - palle perse sulla trequarti. Nella ripresa ha qualche lampo di grande tecnica ma nei momenti decisivi sbaglia sempre. Troppa pressione per lui.

Destro 4,5 - Dopo un quarto d’ora di passione, riesce a entrare in partita abbassandosi maggiormente per sfuggire ai centrali avversari. Resta però troppo isolato e, soprattutto, eccessivamente impreciso. Un fantasma nella ripresa, nonostante il Bologna sia tutto in avanti.

Krejci 6,5 - Con la sua rapidità riesce spesso a infilarsi alle spalle di Abate. Al 20’ ha la migliore occasione dei suoi ma si infrange su Donnarumma. Il migliore dei suoi per tutto il primo tempo. Al 20' della ripresa brucia la palla gol più clamorosa calciando contro verso Donnarumma da pochi passi.

All. Donadoni 5 - Tanti cambi rispetto al tracollo contro il Napoli. Non c’è, però, tranquillità: in avvio il Milan spadroneggia e sfiora il gol in più occasioni. La linea, però, tiene e il Bologna successivamente riesce a mettere fuori la testa con maggior continuità. Dopo il ‘rosso’ a Paletta la propositività del Bologna cresce. Cerca di dare la carica ai suoi: con il Milan in 9 prova a vincere inserendo Petkovic (forse poteva 'osare' Di Francesco). Il crollo nel finale è sanguinosissimo. Momentaccio.

MILAN

Donnarumma 7 - Si intestardisce in giocate coi piedi del tutto evitabili che lo mettono in difficoltà e fanno correre rischi a tutta la squadra. È vero che i compagni lo cercano molto, ma lui potrebbe disimpegnarsi meglio e prima. Eccellente al 20’ in uscita su Krejci. Meno sul cross teso di Verdi, quando la palla gli scappa via. Decisivo al 20' della ripresa quando respinge il tiro a botta sicura di Krejci che - va detto - gli calcia malamente addosso.

Abate 5,5 - Buona spinta offensiva ma anche tanto spazio concesso a Krejci. Con il passare dei minuti il problema diventa grave. Prezioso nel 'fortino' del secondo tempo.

Paletta 5 - Lanci preziosi e precisi fin dall’avvio. Duello non semplice con Krejci che sbuca spesso dalle sue parti. Ammonizione rapida ed evitabilissima che paga a caro prezzo quando - sull’ennesima ripartenza subita - mette giù Dzemaili e rimedia il secondo giallo.

Romagnoli 6 - Tanti anticipi di autorità nel buon avvio rossonero. Poi fatica un po’ di più e si fa male. Dal 31’ Zapata 6,5 - Dopo pochi minuti si trova a comandare il reparto al posto di Paletta - espulso - con a fianco Locatelli. Poi si trova Gomez e con lui se la gioca con coraggio.

Vangioni 6,5 - Eccolo finalmente. Esordio stagionale dal primo minuto. L’avvio è prudente e tutto sommato positivo. Nelle difficoltà della serata tiene comunque bene.

Kucka 4,5 - Qualcosa in più in fase offensiva rispetto a quanto faccia in protezione della difesa: dalla sua parte il Milan soffre, poi affonda (da lì arriva il 'rosso' a Paletta) Si prende due gialli ravvicinati e decisamente evitabili in avvio di ripresa. Brutta serata anche per lui.

Locatelli 6 - Ritrova il proprio posto al centro della mediana. Sbriga il compito con pulizia, senza cercare nessuna giocata. Dopo l’espulsione di Paletta si piazza al centro della difesa. Qualche errore in posizionamento, ma anche la consueta precisione. Poi cede il posto a un difensore di ruolo. Dal 46’ Gomez 6,5 - Coppia improvvisata con Zapata. Molto bravo al 55': salva il Milan nel cuore dell'area di rigore. Si ripete poco dopo su Destro.

Pasalic 6 - Al 5’ fallisce un tap-in all’apparenza piuttosto agevole. Tanti errori anche in mezzo al campo: poco preciso e troppo lento per contribuire alla causa rossonera. Spreca il bell'assist di Deulofeu al 24' della ripresa e perde una serie di palloni sanguinosi che stroncano le poche ripartenze del Milan nella seconda parte di gara. Ha la grinta sufficiente per seguire l'ultimo affondo di Deuloufeu e salva la propria gara con il gol-partita.

Suso 6,5 - Cercato con insistenza dai compagni, brilla solo a sprazzi. Il suo movimento ‘a tagliare’ non risulta molto efficace. Fa da collegamento tra difesa e Deuloufeu per tutto il secondo tempo: impegno encomiabile, ma non può dare tanta qualità.

Bacca 4,5 - Cerca di giocare con pochi tocchi, solo che è molto impreciso. I compagni lo cercano poco, lui continua a litigare eccessivamente con loro e anche con il pallone. Dal 62' Poli 6,5 - Si presenta perdendo Krejci nel cuore dell'area, poi però una serie di chiusure esperte e alcune ripartenze sagge. Finale di gran cuore.

Deulofeu 7,5 - Un buon ripiegamento e un eccesso di egoismo grave. Tutto nei primi 5 minuti. È tra i Rossoneri più ispirati, per quanto pecchi sempre in rifinitura. Tiene viva la squadra in 9 da punta unica. Manda in porta Pasalic al 23' e poco dopo coglie la traversa dalla bandierina. Lo strappo nel finale - con cui brucia Maietta, beffa Krafth e manda in porta Pasalic - è da applausi e rilancia clamorosamente il Milan nella notte più buia.

All. Montella 6,5 - Un 4-3-3 più tradizionale rispetto quello schierato contro la Sampdoria. La squadra sembra avere la mente sgombra nonostante i recenti rovesci: in avvio domina e costruisce più di una palla gol. I Rossoneri, però, non sfondano e, via via, con una manovra eccessivamente lenta, si sbilanciano e prestano il fianco alle ripartenze felsinee. Il ‘rosso’ a Paletta complica ancora più le cose. Può poco con i cambi: si rompe Romagnoli, poi viene espulso anche Kucka. Periodo nerissimo, ma la gestione della gara diventa tatticamente encomiabile e, per temperamento, ancor più rimarchevole.

Arbitro: Doveri 5,5 - Avvio così così: fa correre molto e non sempre giustamente. Salomonico - con il doppio giallo - nel sedare il bisticcio tra Paletta e Mbaye. Da lì inizia a sventolare cartellini 'a raffica': con coerenza, ma poca elasticitità. Il secondo giallo per il difensore del Milan ci sta. Giusto fermare Bacca al 44’: il Colombiano parte in fuorigioco. I due gialli a Kucka in avvio dei secondo tempo sono ossequiosi rispetto alla sua direzione: coerenti ma poco elastici. Male nel finale: fischia con poca uniformità contribuendo a scaldare gli animi.

TABELLINO

BOLOGNA-MILAN 0-1

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Krafth, Gastaldello (62' Petkovic), Maietta, Mbaye (77' Torosidis); Nagy, Pulgar (80' Viviani), Dzemaili; Verdi, Destro, Krejci. All. Donadoni. A DISP: Taider, Sadiq, Di Francesco, Ravaglia, Helander, Oikonomou, Sarr, Rizzo, Donsah

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli (31’ Zapata), Vangioni; Kucka, Locatelli (46’ Gomez), Pasalic; Suso, Bacca (62' Poli), Deulofeu. All. Montella. A DISP: Fernandez, Plizzari, Cutrone, Honda, Bertolacci, Lapadula, Ocampos, Storari.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 89' Pasalic (M)

Ammoniti: 18’ Paletta, 23’ Abate, 53' Kucka, 71' Vangioni (M); 18’ Mbaye, 45’ Gastaldello, 47’ Verdi, 92' Nagy, 95' Dzemaili (B)

Espulsi: 37’ Paletta, 60' Kucka (M)

