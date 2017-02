08/02/2017 21:49

BOLOGNA MILAN / Serata negativa per Gabriel Paletta nel match del Milan contro il Bologna. Il difensore al 37' è stato espulso per doppio giallo dopo un fallo al limite dell'area su Dzemaili. Si tratta della terza espulsione in campionato che, riporta 'Opta', rappresenta un record negativo per i top 5 tornei europei.

M.D.A.