Roma, Totti ospite a Sanremo: "Per lo scudetto canterei tutti gli inni. In futuro..."

08/02/2017 22:04

ROMA TOTTI OSPITE A SANREMO / Ospite importante sul palco dell'Ariston. Al Festival di Sanremo si è visto Francesco Totti, capitano della Roma, che si è divertito assieme a Carlo Conti e Maria De Filippi ad intrattenere gli ospiti ed i telespettatori con la sua simpatia bonaria.

"Entrare con il 4 (in riferimento alla vittoria sulla Fiorentina di ieri)? Sarebbe stato banale - ha esordito il numero 10 giallorosso - anche perché io ieri non ho giocato. In carriera ho fatto 14 gol alla Fiorentina? Purtroppo per voi, sì (Conti è tifosissimo viola, ndr). E' un colore che mi piace e che mi ispira! Rimanere tanto tempo in questa squadra è stato un mio sogno che ho voluto realizzare e ci sono riuscito... Io lancio un campione in gara? Sicuri? Siamo in diretta eh…". Totti ha scherzato anche sulla moglie: leggendo il gobbo per presentare il cantante in gara, ovvero Nesli e Alice Paba, ha dichiarato: "Secondo me questo l’ha scritto Ilary, poi glielo chiedo a casa!".

Infine è arrivato il momento del botta e risposta coi due conduttori che vi riportiamo qui sotto:

De Filippi - Il film 'proposta indecente'. In difficoltà economica accetteresti la proposta di un milionario che pagherebbe moltissimi soldi per passare la notte con la donna della tua vita? "In questo caso Ilary? Bella domanda eh... Devo rispondere per forza? Ehmmm... Non accetto perché sono troppo geloso dei miei valori. Anche se... Glielo chiedo a lei…”.

Conti - Scopri che tuo figlio ha la maglia della Lazio nel cassetto, che fai? "Che faccio? Se ha fatto questa scelta di vita lo rispetto, però è impossibile che abbia la maglia della Lazio nel cassetto".

C. - Canteresti inno di Fiorentina o Lazio per far vincere lo scudetto alla Roma? "Tutti li canterei. Canto ora? E a me chi me lo dice che vinco lo scudetto... Guarda c'è scritto Grazie Roma canta Venditti!”.

D. - Becchi una signora che ti riga la macchina. "Le dico: 'continui almeno me la pareggi e sembra tutto uguale'".

D. - lo scherzo più bello? “Lo scherzo che ho ricevuto, mi hanno tagliato i calzini dentro lo spogliatoio. Ho messo i piedi e sono uscite tutte le 5 dita e sembravo Padre Pio. Io ne faccio tanti, l'ultimo che ho fatto al team manager a Empoli: gli ho messo l'acqua sul seggiolino, sembrava come se si fosse…”.

D. - Totti diventa un personaggio di ritorno al futuro, come ti vedi nel 2037?

"Non lo vedo più come giocatore, ormai si saranno stancati - dal pubblico si sente: ‘Non ci stanchiamo mai’ - Prevede il futuro, è mio zio (ride, ndr)! Non lo so, occuperò ruolo importante, nella Roma o no. Farò una cosa che mi piace fare, così non ci sono equivoci".

C. - La tua canzone preferita di Sanremo? "Mi metti in difficoltà così... Povia. Il piccione. Te lo ricordi 'er piccione’?".

D.G.