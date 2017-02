Pisa-Tianjin 3-2, Gattuso punisce Cannavaro in rimonta!

08/02/2017 21:15

PISA GATTUSO CANNAVARO / Gattuso batte Cannavaro. Questo pomeriggio, infatti, è andata in scena una sfida amichevole tra i due ex compagni di nazionale: il Pisa ha superato il Tianjin Quanjian per 3-2 nella gara benefica il cui incasso verrà devoluto alle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto.

Gli ospiti si portano sul doppio vantaggio nella prima frazione grazie a Geuvanio (1′) e Pato (34′), ma nella ripresa - in appena dieci minuti - i nerazzurri toscani ribaltano il risultato grazie a Masucci (81′), Di Tacchio (87′) e Peralta (91′). Una sconfitta che non preoccupa comunque l'allenatore partenopeo: la sua squadra è ancora ad inizio preparazione e si trova in Italia per il ritiro pre-campionato.

D.G.