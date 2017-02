Crotone-Juventus, Nicola: "Buon primo tempo. Non siamo già retrocessi"

08/02/2017 21:02

CROTONE JUVENTUS NICOLA / Contro la Juventus è arrivata la sedicesima sconfitta in campionato, ma Davide Nicola non si dice ancora rassegnato: "Il sogno del quartultimo posto c'è. Crederci significa avere coraggio. Non è scritto da nessuna parte che siamo già retrocessi. Bisogna crederci, poi alla fine vedremo", ha spiegato il tecnico del Crotone a 'Sky Sport'.

Poi l'allenatore dei 'Pitagorici' ritorna sulla sfida ai campioni di Italia: "Accettiamo il risultato. Non ci piace perdere, ma davanti avevamo la Juventus. Credo che la forza della Juventus non la scopriamo certamente noi loro di solito segnano tanti gol e pure con estrema facilità. Noi in questa partita abbiamo provato a fare densità, a lavorare sulle traiettorie di passaggio. E' chiaro che ci è mancata un po' di qualità nelle uscite. I ragazzi hanno fatto la gara che dovevano fare, cercando di dare fastidio alla Juventus e poi magari provando a realizzare lo spunto vincente. Il ritmo della Juventus nel primo tempo era basso per merito del Crotone. Il gioco loro è fatto di attacchi alla profondità. Noi abbiamo lavorato in undici. Siamo rimasti in partita fino alla fine, c'era il rischio di disunirsi dopo il primo gol ma non è andata così. Ora la Roma che non è da meno della Juventus anche se ha qualche punto in meno. Resettiamo e poi proveremo a fare punti. E' chiaro che c'è differenza ma sfrutteremo le nostre caratteristiche".

D.G.