Milan, Maiorino: "Crisi di risultati, non di gioco"

BOLOGNA MILAN / Milan impegnato sul campo del Bologna per il recupero della 18a giornata di Serie A. Rocco Maiorino, ds rossonero, ha fatto il punto della situazione: "Non è un momento di difficoltà psicologica ma di crisi di risultati - spiega a 'Premium Sport' - Nelle ultime partite abbiamo fatto meglio a livello di gioco, speriamo di tornare a prendere i tre punti stasera. Bacca è uno che vive per il gol e se non riesce a mettere il timbro si può innervosire. Nel sistema di gioco non lo vedo in grande difficoltà. Sono sicuro che stasera farà una grande partita. Questi momenti fanno crescere i giovani, come tutte le difficoltà".

