Bologna-Milan, Ocampos carico: "Vogliamo i tre punti"

08/02/2017 20:30

BOLOGNA MILAN / Lucas Ocampos ha fatto il punto sul suo Milan a pochi minuti dalla gara contro il Bologna: "Per il Milan l'obiettivo è sempre vincere, dobbiamo ottenere i tre punti e salire in classifica - dice a 'Sky' - Crisi? Credo che l'unico problema sia legato al gol che ci sta mancando, la squadra però gioca bene, tiene palla, ma manca di concretezza. Modulo? Mi trovo molto bene, non è molto differente da quello in cui giocavo al Genoa. Sono contento e spero di migliorare".

M.D.A.