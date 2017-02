Crotone-Juventus, Bonucci: "Bravi e pazienti, ristabilite le giuste distanze"

08/02/2017 19:59

CROTONE JUVENTUS / Leonardo Bonucci ha analizzato la vittoria della sua Juventus nella gara valevole per il recupero della 18a giornata di Serie A contro il Crotone. Il difensore ha parlato a fine partita: "In queste partite non c'è nulla di semplice, sapevamo che il Crotone ci avrebbe aspettati e si sarebbe chiuso - esordisce a 'Premium Sport' - Siamo stati bravi ad essere pazienti e a portare a casa questi tre punti. Quando c'è la volontà di tutti di mettersi a disposizione è tutto più facile. Dobbiamo migliorare sia nel gioco sia nella voglia di recuperare palla e non lasciare le ripartenze. Oggi abbiamo ristabilito le distanze in classifica, in passato abbiamo commesso l'errore di far credere agli inseguitori di poterci prendere. Dobbiamo provare ad allungare la distanza".

