Serie A, Crotone-Juventus 0-2: Mandzukic-Higuain lanciano la fuga!

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

08/02/2017 19:52

SERIE A CROTONE JUVENTUS MANDZUKIC / Un'ora di sofferenza poi parte la fuga Juventus: contro il Crotone la squadra di Allegri si impone per 2-0 con le reti di Mandzukic e Higuain. Gara a senso unico come da previsioni con i bianconeri che occupano stabilmente la metà campo avversaria senza però creare veri e propri pericoli. Il primo arriva allo scadere della prima frazione con Dybala: Ferrari salva sulla linea con Cordaz battuto. Nella ripresa però arriva il cambio di marcia: al 60' Mandzukic si avventa su una respinta corta di Cordaz e rompe l'equilibrio. Tocca poi ad Higuain chiudere la pratica al 74'. Nel finale c'è tempo per una traversa di Pjanic. La Juventus vince e lancia la fuga: la Roma è a sette punti.

CROTONE-JUVENTUS 0-2

60' Mandzukic (J), Higuain (J)

CLASSIFICA: Juventus 57; Roma 50; Napoli 48; Lazio 43; Inter e Atalanta 42; Milan* e Fiorentina 37; Torino 32; Sampdoria 30; Udinese e Chievo 29; Bologna*, Sassuolo e Cagliari 27; Genoa 25; Empoli 22; Palermo 14; Crotone 13; Pescara 9

*una partita in meno