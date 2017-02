Calciomercato Udinese, Bonato sul caso Gnoukouri: "Non prenderemo un sostituto"

08/02/2017 19:12

CALCIOMERCATO UDINESE GNOUKOURI / In casa Udinese tiene banco il caso Assane Gnoukouri, che ha ottenuto l'idoneità per problematiche di tipo cardiaco. Del centrocampista ivoriano arrivato in prestito dall'Inter ha parlato il direttore sportivo dei friulani, Nereo Bonato: "Le due società, Udinese e Inter, troveranno una soluzione. Il giocatore è già a Milano. Non faremo alcun movimento. Ora dovrà fare quello che gli consiglieranno i medici, con la speranza che tra tre mesi la situazione sia di nuovo nella norma e possa riprendere a giocare" le parole riportate da 'mondoudinese.it'.



L.P.