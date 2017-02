Juventus-Inter, ancora polemiche: pronta la panolada nerazzurra

08/02/2017 19:24

JUVENTUS INTER PANOLADA / Juventus-Inter sembra non finire mai: a tre giorni dalla gara dello 'Stadium' con la chiacchierata direzione di gara di Rizzoli, non scemano ancora le polemiche. Discussioni che sembrano destinate a sfociare in una manifestazione di protesta dei sostenitori nerazzurri: come riferisce 'gazzetta.it', in occasione di Inter-Empoli, i tifosi del primo anello arancio di 'San Siro'. Una porzione di stadio che potrebbe veder sventolare fazzoletti bianca come protesta soprattutto contro la doppia squalifica di Perisic e Icardi.

B.D.S.