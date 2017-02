Crotone-Juventus, 'gaffe' in diretta tv: "Avevano bisogno di mandarsi a f*****o"

08/02/2017 18:43

CROTONE JUVENTUS GAFFE TV / Nell'era dei social network, ogni minima disattenzione può costar cara e fare in un attimo il giro del web. Tutti pronti a cogliere la 'svista' per pubblicarla e condividerla con il mondo. E così, in pochissimo tempo, sta già rimbalzando sui vari social la 'gaffe' in diretta tv durante la gara tra Crotone e Juventus. Negli studi 'Mediaset Premium', infatti, restano aperti i microfoni in studio e mentre il telecronista continua a commentare le azioni del match, si sente forte e chiara una voce femminile gridare: "Aveva il bisogno di mandarlo a f*****o".



L.P.