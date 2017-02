Bayern Monaco, Barcellona e Real vogliono la stellina di Ancelotti

09/02/2017 02:28

BAYERN MONACO TILLMAN / Il Bayern Monaco rischia di perdere il suo gioiello. Timothy Tillman è il nuovo talento scovato dai bavaresi che sta facendo impazzire i top europei, in particolare Barcellona e Real Madrid. Lo riferisce 'As', secondo cui ora i blaugrana si sarebbero portati avanti nella corsa al trequartista classe '99. Il club catalano avrebbe avuto un nuovo contatto con l'entourage del calciatore alla fine di gennaio e sarebbe in pole per accaparrarselo già la prossima estate.

L.P.