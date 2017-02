PASSENGERS - È subito super Niang! Napoli sogna Cavani e Ibra

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

PASSENGERS CALCIOMERCATO STRANIERI EX SERIE A / Torna su Calciomercato.it l’appuntamento settimanale con 'Passengers'. Ecco le ultime notizie di calciomercato in merito agli ex stranieri della Serie A, con i top e i flop della settimana. Cavani-Ibrahimovic, dalla coppia al Psg al sogno dei napoletani. Bene Niang, Obiang e Aubameyang. Delude Fernandez.

EDINSON CAVANI (Paris Saint-Germain): sempre legato al Napoli, Cavani ha parlato di Mazzarri e Mertens, sottolineando quanto gli azzurri siano oggi forti: "Non hanno bisogno di me. Ritorno? Sto bene al Psg ma in futuro...".

ZLATAN IBRAHIMOVIC (Manchester United): in dubbio Zlatan Ibrahimovic, che non ha ancora rinnovato con il Manchester United. Il suo futuro potrebbe vederlo in MLS, anche se le voci sul Napoli aumentano. Un'operazione che sarebbe a dir poco complessa.

TOP DELLA SETTIMANA

M'BAYE NIANG (Watford): da Montella a Mazzarri, Niang riparte in Premier League dal Watford. Subito una rete decisiva, quella del 2-1 contro il Burnley, nonostante un inizio non convincente, con un giallo al 6'.

PEDRO OBIANG (West Ham): gol decisivo siglato contro il Southampton, in vantaggio con Gabbiadini. Al termine del primo tempo Obiang sigla l'1-2 momentaneo, al quale è seguita la ciliegina di Noble.

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (Borussia Dortmund): gol chiave contro il Lipsia per la vittoria di misura che consente di tutelare il quarto posto in classifica.

FLOP DELLA SETTIMANA

FEDERICO FERNANDEZ (Swansea): impegnato contro il City di Guardiola, fa spesso valere i propri centimetri sulle palle alte. Tutt'altro invece quando si gioca palla a terra, lasciandosi superare con facilità.