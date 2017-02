08/02/2017 18:08

CAGLIARI BORRIELLO / Dopo il 'Papu' Gomez e Davide Moscardelli, l'altro calciatore idolo del web non poteva tirarsi indietro. Sul web, infatti, impazza la moda di Nusret Gokce, il cuoco turco diventato celebre per i suoi metodi tutti particolari in cucina. Così, nelle sue Instagram Stories, anche l'attaccante del Cagliari Marco Borriello si è cimentato nell'imitazione di Gokce preparando della carne in cucina.



L.P.