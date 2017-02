Udinese, UFFICIALE: Gnoukouri non supera le visite mediche

08/02/2017 18:01

UDINESE GNOUKOURI VISITE MEDICHE / Arrivato all'Udinese nella finestra di calciomercato di gennaio, Assane Gnoukouri non potrà giocare per i prossimi tre mesi. Il calciatore, infatti, non ha superato le visite mediche per l'idoneità agonistica. Questo il comunicato della società friulana: "Udinese Calcio comunica che il calciatore Assane Gnoukouri, a seguito di accertamenti medici effettuati nei scorsi giorni, non è risultato idoneo per problematiche di tipo cardiaco. L'esito degli esami eseguiti a Udine ha evidenziato la non idoneità temporanea del calciatore per i prossimi tre mesi. Gnoukouri, già indisponibile per una sindrome influenzale, non potrà riprendere l'attività agonistica per il periodo innanzi indicato".

B.D.S.