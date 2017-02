Juventus, Marotta e le polemiche sull'Inter: "Sono imbarazzato"

08/02/2017 17:51

JUVENTUS MAROTTA INTER / Continuano discussioni e polemiche su Juventus-Inter. Questa volta è Giuseppe Marotta ad intervenire ai microfoni di 'Premium Sport' sulle ultime novità con i video apparsi ieri sul 'caso' Chiellini-Icardi. L'amministratore delegato bianconero interviene sulle news Juventus del momento e spiega: "Sono imbarazzato nel rispondere: non immaginavo che dopo una bella partita ci si potesse ancora dilungare andando ad analizzare episodi che non sono esistiti. Dico, da uomo di calcio, che in Italia dovremmo allenare giocatori, allenatori e dirigenti a una cultura della sconfitta che nel nostro paese non esiste. In Italia esiste la cultura della polemica nei confronti dell’arbitro".

B.D.S.