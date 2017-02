Calciomercato Juventus, Marotta: "Nessun presupposto per l'addio di Allegri"

08/02/2017 17:46

CALCIOMERCATO JUVENTUS MAROTTA ALLEGRI / Poco prima dell'inizio della sfida tra Crotone e Juventus, l'amministratore delegato bianconero Beppe Marotta ha parlato a 'Premium sport' anche del futuro di Massimiliano Allegri: "Non ci sono i presupposti per un suo addio. Lui ha un contratto con noi e abbiamo un ottimo rapporto. Ci sono tutte le premesse per continuare: in un mondo che brucia tutto, abbiamo ancora tanti traguardi da raggiungere insieme".

B.D.S.