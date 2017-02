Calciomercato Napoli, agente Laxalt: "Sarri il più bravo d'Europa"

08/02/2017 17:08

CALCIOMERCATO NAPOLI LAXALT / Tra i calciatori accostati al Napoli c'è anche quello di Diego Laxalt, uruguaiano del Genoa. A 'Radio Kiss Kiss' ne ha parlato anche il suo agente, Vincenzo D'Ippolito: "Laxalt sta facendo molto bene. Gioca con continuità da un paio d'anni. E' un ragazzo ambizioso ed intelligente e continuerà a fare meglio. Penso che lui sia sprecato se schierato come esterno difensivo. E' stato spostato come esterno anche se nasce mezzala e credo che presto verrà riposizionato come mezzala a sinistra. Non so se possa arrivare a Napoli in futuro ma di sicuro è pronto per una squadra come quella azzurra. Gli farebbe piacere ritrovare Sarri che è diventato l'allenatore più bravo in Europa".

B.D.S.