Youth League, dopo la Juventus eliminata anche la Roma

08/02/2017 16:54

YOUTH LEAGUE ROMA / Spareggi letali per le italiane in Youth League. Dopo la Juventus, eliminata ieri dall'Ajax, oggi anche la Roma è uscita dalla Champions League dei giovani. Nel match di sola andata in casa contro il Monaco, la squadra di Alberto De Rossi è stata battuta 2-1 in rimonta. Al vantaggio di Grossi, hanno risposto Bongiovanni su rigore (dopo che Crisanto aveva neutralizzato un altro tiro dal dischetto che aveva portato all'espulsione di De Santis, ndr) e Sylla.

M.R.