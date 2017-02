Crotone-Juventus, Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi

08/02/2017 16:44

CROTONE JUVENTUS FORMAZIONI - C'è la conferma: Marko Pjaca giocherà quest'oggi contro il Crotone la sua prima partita da titolare con la maglia della Juventus. Il talento croato sostituirà sulla trequarti Cuadrado, completando insieme a Dybala e al connazionale Mandzukic la linea dei trequartisti dietro Higuain. In mediana, invece, Rincon ha sorpassato e vinto il ballottaggio con Sturaro al fianco di Khedira, con Pjanic inizialmente in panchina. In difesa, invece, c'è il rientro dal 1' dopo oltre due mesi di Dani Alves.

G.M.