Calciomercato Torino, Cairo: "Con Mihajlovic in Europa in due anni"

08/02/2017 16:34

TORINO CAIRO MIHAJLOVIC / Urbano Cairo spazza le voci su un addio anticipato di Sinisa Mihajlovic. "Noi abbiamo con lui un contratto biennale, che potrebbe essere chiaramente poi prolungato, rinnovato, eccetera, però Mihajlovic arrivando ha detto 'Io mi pongo l’obiettivo di ritornare in Europa in questi due anni'. Se uno ci riesce al primo anno, meglio, sennò l'obiettivo resta biennale. Certamente in gennaio abbiamo avuto un rallentamento notevole, ma stavamo facendo il migliore campionato degli ultimi 30 anni e siamo lì ancora molto vicini. Quest'anno sono stati investisti 34 milioni, l'anno scorso erano 26, l'anno prima 21 e l'anno prima ancora erano 18: questo vuol dire che in 4 anni abbiamo reinvestito 100 milioni, che non è poco". Ai microfoni di 'Radio 24' il presidente granata ha parlato anche dell'ipotesi Veltroni come presidente di Lega: "Il vero tema di oggi è quello di darsi e dotarsi di una struttura manageriale forte dove ci siano più persone capaci di sviluppare i ricavi della Lega e non so se lui che è una persona perbene abbia questa capacità di sviluppare la Lega e di farla diventare modernissima sul tipo della Premier League".

M.R.