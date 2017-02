Calciomercato Genoa, ESCLUSIVO: Burdisso tra Boca e rinnovo, la situazione

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

08/02/2017 15:57

GENOA BURDISSO BOCA CONTRATTO - Nicolas Burdisso è il capitano del Genoa di Ivan Juric. Dopo un buon inizio, tutta la squadra rossoblu ha perso smalto, ma il 35enne argentino ha continuato ad offrire buone prestazioni. In scadenza di contratto alla fine della stagione in corso, per lui si è parlato di un ritorno al Boca Juniors nel giugno prossimo. Stando, però, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, al momento non c'è stato alcun abboccamento tra le parti. Anche la questione di un eventuale nuovo accordo, allo stato attuale, non è stata affrontata dal Genoa con l'entourage dell'ex Roma e Inter. Situazione, dunque, in standby.