Calciomercato Roma, agente Dzeko: "Nessun motivo per andare al Real Madrid"

Maurizio Russo

08/02/2017 16:18

ROMA DZEKO REAL MADRID / Dalle stalle alle stelle. Edin Dzeko ha fatto il percorso inverso rispetto al noto proverbio e, dopo una stagione deludente, quest'anno sta facendo benissimo con la maglia della Roma tanto che è l'attuale capocannoniere del campionato di Serie A con 17 gol all'attivo. "Il giocatore è sempre stato forte, ha trovato qualche difficoltà l'anno scorso per il cambio di campionato, poi con Spalletti ha ritrovato continuità e quest'anno la società gli ha dato fiducia e lui sta dimostrando quello che sa fare - ha dichiarato il suo agente Silvano Martina a 'Sport Mediaset' - Lui non è una prima punta statica e tradizionale: vaga per tutto il campo, ha classe e lo sta facendo vedere. Per trovare continuità deve muoversi per tutto il campo, è un altruista che ama fare assist. E' un'annata in cui si sta esprimendo bene ma questo è il giocatore che ha acquistato la Roma. La squadra gioca per lui e Spalletti lo lascia libero di fare il suo gioco e anche nella partite in cui non ha segnato ha giocato benissimo. In carriera ha fatto più di 200 gol e in alcune giocate è l'unico calciatore che mi ricorda il grandissimo Marco van Basten".

Calciomercato Roma, niente Real Madrid: Dzeko pronto a restare

Prestazioni e gol che hanno rimesso in corsa Dzeko per la Scarpa d'Oro e che hanno riacceso i riflettori del calciomercato su di lui. Dopo aver segnato in Bundesliga, in Premier League e in Serie A, al centravanti della Nazionale bosniaca non resterebbe che confrantarsi con un grande campionato europeo, la Liga spagnola. E, secondo gli ultimi rumors, il calciomercato Roma in estate dovrà fare i conti con gli assalti del Real Madrid: "Dzeko è già in un grande club - risponde Martina chiudendo le porte ad un suo addio - La Roma ha una società importante, una tifoseria immensa e non vedo il motivo di cambiare se si sta bene in un posto".