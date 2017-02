Lazio, Lotito: "Non esprimo giudizi su Veltroni"

dall'inviato Andrea Corti

08/02/2017 16:20

LOTITO LEGA VELTRONI - Claudio Lotito, a margine di un evento che si è tenuto a Roma al Ministero della Pubblica Istruzione, ha parlato delle ultime tematiche ad iniziare dal prossimo numero uno della Lega Serie A: "Veltroni presidente? Non sono un rappresentante della Lega, non esprimo giudizi. Beretta un mio uomo? Non ho uomini, ho solo me stesso. Le riunioni si fanno tutti i giorni... Sulle barriere non penso niente, ne prendo atto, è un'iniziativa governativa. Non sta a me giudicare la Lazio. Come se va dall'oste e gli chiede com'è il vino. Juve-Inter e le immagini nel calcio? Penso che tutti devono essere messi nella stessa condizione di poter usufruire del miglior servizio nel miglior modo possibile".

G.M.