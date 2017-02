Calciomercato Juventus, agente Buffon: "Ancora in campo dopo i Mondiali"

08/02/2017 15:56

CALCIOMERCATO JUVENTUS BUFFON / I Mondiali del 2018 sono ancora lontani e l'Italia dovrà farne di strada per qualificarsi alla manifestazione in Russia. Un traguardo importante che dovrebbe coincidere con un altro evento che segnerà la storia del calcio, perché in diverse occasioni Gianluigi Buffon - che nel frattempo avrà compiuto 40 anni - ha fissato a quella occasione la data del suo ritiro. Ma non è ancora detta l'ultima parola come si evince dalle dichiarazioni del suo agente Silvano Martina a 'Sport Mediaset': "Un mio assistito giovane che esploderà? Punto su Buffon che continui a giocare anche dopo i Mondiali del 2018". Già, ma ancora alla Juventus?

M.R.