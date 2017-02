Roma, disavventura social per Szczesny

08/02/2017 15:18

ROMA INSTAGRAM SZCZESNY - Disavventura social per Wojciech Szczesny. Alcuni pirati informatici nelle scorse ore hanno hackerato il profilo Instagram del portiere della Roma, pubblicando una serie di foto esplicite e cambiando anche il nome dell'account in 'Amanda'. Il Nazionale polacco - sempre dal social network - ha poi spiegato: "Come avrete immaginato il mio account è stato hackerato. Vi chiedo scusa per le foto che sono state pubblicate. Sto lavorando per riottenere l’accesso, ma sembra che l'hacker abbia ancora le credenziali del mio account. Lavoro con il team per risolvere il problema al più presto".



G.M.