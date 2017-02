Juventus-Inter, Bonnici contro il video dello discordia: "Il regista ha fatto bene"

08/02/2017 15:05

JUVENTUS INTER VIDEO / Tra poco la Juventus scenderà in campo contro il Crotone nel recupero della 18esima giornata. Ma dopo tre giorni continua a tenere banco la sfida di domenica scorsa contro l'Inter e tutte le polemiche che ne sono scaturite. L'ultima riguarda un video trasmesso da 'Inter Channel' (ma non dalle tv nazionali) in cui si vede Icardi che intercetta una punizione di Chiellini indirizzata verso Buffon e che l'arbitro Rizzoli ha fatto ripetere. Intervenuto ai microfoni di 'Radio 24', Popi Bonnici, a cui la Lega ha affidato la supervisione della regia di tutte le partite di Serie A, ha difeso il regista dello 'Juventus Stadium': "Ha mandato in onda quello che stava accadendo ossia il replay dell'offside di Perisic e poi una conversazione tra Allegri e Dybala che credo sia interessante per tutto il pubblico visto che si racconta che tra i due le cose non fossero delle migliori. Era in preparazione una sostituzione, quindi il regista ha un obbligo di mostrare le sostituzioni quanto più possibile. Quell'azione, peraltro, io non credo di averla sentita commentare praticamente da nessuno perché nessuno dei giornalisti che erano lì mi è sembrato ne facessero appunto".

M.R.