Calciomercato Juventus, sorpresa Kolasinac: sorpasso dell'Arsenal

08/02/2017 14:54

JUVENTUS KOLASINAC ARSENAL / Sfumato nella sessione invernale conclusasi la settimana scorsa, Sead Kolasinac sarà il primo rinforzo del calciomercato Juventus per la stagione 2016-17. O forse no... In scadenza di contratto con lo Schalke 04 a giugno, il terzino sinistro bosniaco (con passaporto tedesco, ndr) sembrava davvero ad un passo dal trasferimento a costo zero a partire dal prossimo 1 luglio. Tanto che si era vociferato di un blitz del calciatore a Torino per sottoporsi alle consuete visite mediche di rito entro lunedì prossimo. Con l'ex Stoccarda, invece, sarebbe già stato trovato un accordo sulla base di un contratto di 5 anni. Ma ci sarebbe una svolta imprevista: secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco 'Bild', l'Arsenal sarebbe piombato su Kolasinac, confermando che su di lui c'è anche l'interesse della Premier League.

Calciomercato Juventus, Kolasinac verso l'Arsenal: c'è lo zampino di Allegri?

Rumors che sono stati confermati dal tabloid britannico 'Mirror', secondo cui i 'Gunners' sarebbero adesso in pole nella corsa all'esterno bosniaco, il quale potrebbe già siglare un precontratto con la società londinese. Juventus beffata? Fino a quando Kolasinac non firmerà con un altro club non si potrà scrivere la parola fine su questa nuova telenovela di calciomercato. Ma intanto c'è chi pensa che possa esserci lo zampino di Massimiliano Allegri nel dietrofront del giocatore: i due potrebbero ritrovarsi insieme nello spogliatoio dell'Arsenal.

M.R.