Crotone-Juventus, le ultime: ballottaggio a centrocampo

08/02/2017 14:21

CROTONE JUVENTUS FORMAZIONI - La Juventus di scena a Crotone questo pomeriggio per il recupero di campionato. Allegri confermerà il modulo a trazione anteriore, con il possibile esordio di Pjaca dal 1' per Cuadrado. In mediana, Sturaro sembra favorito su Rincon con Khedira almeno inizialmente in panchina. Per i caabresi, invece, Nicola si affida al 4-4-2 con Trotta che dovrebbe spuntarla su Tonev al fianco di Falcinelli.

PROBABILI FORMAZIONI:

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Mesbah; Sampirisi, Barberis, Capezzi, Stoian; Trotta, Falcinelli. All.: Nicola.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Sturaro, Pjanic; Pjaca, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri

G.M.