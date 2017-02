SONDAGGIO CM.IT - Serie A, nei recuperi sorride solo la Juventus

08/02/2017 14:10

RECUPERI SERIE A / Finalmente non vedremo più asterischi nella classifica di Serie A. Oggi si recuperano le gare della 18esima giornata non disputate per la Supercoppa Italiana a dicembre. E, secondo la maggioranza relativa (48%) dei follower della pagina Twitter di Calciomercato.it, ci saranno delle sorprese: la Juventus espugnerà Crotone, ma il Milan non farà altrettanto sul campo del Bologna. Per il 30% dei votanti, invece, anche i rossoneri vinceranno. Poche probabilità (14%) che solo gli uomini di Montella conquistino i 3 punti e quasi nulle (8%) che facciano risultato sia calabresi che felsinei.

M.R.