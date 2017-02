Napoli, El Kaddouri: "Mai titolare in un anno e mezzo. Lista Champions? Non l'ho presa bene"

08/02/2017 13:54

NAPOLI EL KADDOURI EMPOLI / Un addio che ha portato qualche polemica quello di Omar El Kaddouri, con il suo procuratore, Mino Raiola, che ha accusato direttamente il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri.

Intervistato da 'Il Mattino', il nuovo trequartista dell'Empoli ha dato la propria versione dei fatti: "A Empoli mi hanno fatto capire di volermi davvero. Avevo bisogno di fiducia dopo il periodo trascorso senza giocare":

TRABZONSPORT - "E' stato un mio errore, andando a firmare un precontratto mentre ero in Coppa d'Africa. E' però un documento che ho soltanto io e non ha valore":

SARRI - "Rapporto sempre corretto. Forse soltanto quest'anno un pochino meno. Credo avrei potuto meritare maggior spazio. Se poi avessi fatto male, sarei stato in panchina. Invece non ho giocato nessuna gara da titolare in campionato in un anno e mezzo. Mi sembra pochissimo. Mi ha poi deluso l'esclusione dalla lista Champions. Ci tenevo molto, perché lo scorso anno ho dato il mio contributo per arrivare in Coppa. Non l'ho presa bene".

L.I.