Napoli, Cavani: "Mertens non è una punta. Ritorno? In futuro..."

08/02/2017 13:44

NAPOLI CAVANI PSG / Il rapporto tra Cavani e il Napoli si è ormai ricucito, con i tifosi azzurri che avrebbero voluto l'attaccante del Psg di nuovo al 'San Paolo', così da sostituire il partente Higuain. Nulla di fatto. Cavani resterà al Psg con un ricco rinnovo di contratto ma, come dimostra ogni volta, il suo amore per la città resta vivo.

Intervistato dal 'Corriere del Mezzogiorno', ha fatto il punto sul momento attuale del Napoli: "Mertens è un grande calciatore. E' molto intelligente e furbo in campo. Credo però non sia un centravanti. E' una questione di centimetri. Fa gol anche da punta ma non lo è".

MAZZARRI - "Mi ha motivato molto e gli sono grato. Mazzarri mi aveva voluto e credeva nelle mie capacità. Sapeva che dovevo migliorare ma diceva di ammirarmi. Mertens probabilmente ha la stessa fiducia del suo allenatore, ma i suoi movimenti restano da esterno».

NAPOLI - "Quando posso, non perdo una gara. Il gioco che sta proponendo mi piace davvero molto. E? una squadra forte che gioca in maniera spregiudicata. Scudetto? Non so se lo vincerà la Juventus. Mancano ancora tante gare. Io però guardo soltanto il Napoli. Sulle altre non posso dare giudizi".

MERCATO - "Sto molto bene al Psg ma il futuro può riservare qualsiasi cosa. Oggi sono così forti, non hanno bisogno di me. Real? Immagino cosa sarà il San Paolo nella gara di ritorno. Mamita! Da brividi".

L.I.