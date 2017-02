Calciomercato Juventus, 95 milioni per Lukaku!

08/02/2017 13:41

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHELSEA LUKAKU - Potrebbe esserci una nuova occasione al Chelsea per Romelu Lukaku. Oltre ad Aubameyang e Morata, come scrive 'Yahoosports.com' Antonio Conte avrebbe indicato anche il centravanti belga classe '93 come candidato a sostituire Diego Costa nell'eventualità in cui l'attuale bomber dei 'Blues' saluti Londra la prossima estate.

Lukaku sarebbe attratto da una nuova esperienza con la maglia del Chelsea, con la possibilità di riscattare la prima e negativa parentesi in quel di 'Stamford Bridge': lo scoglio maggiore per l'attuale capolista della Premier League sarebbe però la clausola rescissoria del giocatore, vicina ai 95 milioni di euro. Sotto contratto fino al giugno 2019 e in odore di rinnovo con l'Everton come confermato dal suo agente Raiola, Lukaku (capocannoniere per il momento con 16 reti del massimo torneo inglese) in passato fu accotato anche dalla Juventus.



G.M.