Bayern Monaco, comunicato UFFICIALE: "Lahm ci ha sorpresi. Ha rifiutato..."

08/02/2017 13:26

E' ormai ufficiale, Philipp Lahm dirà addio al calcio giocato. Ieri sera è stato lo stesso giocatore ad annunciarlo al termine della sfida contro il Wolfsburg.

Arriva ora la prima risposta ufficiale del Bayern Monaco, che ha pubblicato un comunicato firmato da Rummenigge, CEO del club: "Il Bayern Monaco è sorpreso dalle parole di Lahm. Nei mesi scorsi sono state attivate intense e costruttive discussoni con Philipp sul possibile suo coinvolgimento nel club. La scorsa settimana ci ha detto di non essere disponibile a ricoprire un ruolo legato al management sportivo e di voler rescindere il proprio contratto, che lo lega al Bayern fino al 2018, così da smettere a fine stagione. Fino a ieri ritenevamo ci sarebbe stato un comunicato congiunto di giocatore e società".

FUTURO - "Lahm è stato un giocatore importante per il Bayern Monaco, per più di un decennio. Siamo convinti che il nostro capitano sia del tutto concentrato sugli impegni in campionato, in Coppa di Germania e in Champions. Vogliamo inoltre chiarire che per Philipp le porte saranno sempre aperte".

L.I.