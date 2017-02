Pescara, sfogo di Michela Sebastiani: "Siete una massa di avanzi di galera"

08/02/2017 12:49

PESCARA INCENDIO SEBASTIANI / Il giorno dopo l'attentato subito dal presidente del Pescara, Sebastiani, con due delle sue auto date alle fiamme nel cortile di casa, sui social si sfoga sua figlia Michela.

Toni duri contro tutti, tifosi e città: "Sono delusa, schifata ed incazzata. Non perdono una cosa del genere. Mio padre è una persona, ha una famiglia e soprattutto non è un delinquente. Mio padre, prima di essere il presidente del Pescara, è una persona. Ha una famiglia e soprattutto non è un delinquente. Siete un branco di esaltati e imbecilli che, non sapendo fare un c..zo nella vita, ha come unico scopo quello di rovinare la vita degli altri! Ora tutti dispiaciuti, quando fino a un giorno fa, perché non si vinceva una partita, siete stati in grado di augurargli la morte. La verità è che questa città non merita nulla. Questa gente non merita nulla! Siete una massa di avanzi di galera".

L.I.