08/02/2017 12:40

CALCIOMERCATO JUVENTUS HERNANES / Il 'Profeta' Hernanes è pronto per dire addio alla Juventus e all'Italia e trasferirsi in Cina per vestire la maglia dell'Hebei Fortune. Il centrocampista brasiliano ha pubblicato su Facebook un selfie che lo immortala davanti al Colosseo, con la didascalia: "Questa immagine è ciò che mi ha attratto in italia. Ora che sto andando via, è l'ultima cosa che vedo".

S.D.