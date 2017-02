Barcellona, Rakitic rivela: "Vicini rumorosi, Messi si è comprato casa loro!"

08/02/2017 12:33

BARCELLONA MESSI RAKITIC / Nel corso di un'intervista concessa al periodico croato 'novi list', Ivan Rakitic ha rivelato un retroscena decisamente divertente, riguardante il suo compagno di squadra al Barcellona, Leo Messi.

La storia si concentra sull'ultimo acquisto dell'argentino che, detta così, non avrebbe nulla di particolare. L'acquisto in questione è una casa, quella del suo vicino per la precisione, che Messi reputava disturbare la sua tranquillità a Castelldefels.

Ecco quanto dichiarato da Rakitic: "In Andalusia le persone sono come noi in Dalmazia. La gente tende a prendere le cose con calma. Si beve il caffé insieme e ci si saluta per strada. A Barcellona invece sono più 'svizzeri'. Ramblas? Il club ci ha consigliato di evitare luoghi affollati. Le ho viste dal pullman durante i nostri festeggiamenti".

MESSI - "Non ho nessun problema con i vicini. Non come per Messi. Quando ha comprato casa, ha notato che i suoi vicini erano un po' rumorosi. A quel punto Leo ha dovuto comprare casa loro per poter restare un po' da solo (ride ndr). Il mio vicino è tedesco, senza moglie o figli. Ci si saluta con qualche frase in tedesco e il gioco è fatto. Ci sono poi dei russi, per un ambiente internazionale (ride ndr)".

