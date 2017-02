Manchester United, Darmian si confessa: "Avrei portato qui Pirlo. Maldini e Tevez..."

Alessio Lento (@lentuzzo)

08/02/2017 12:05

UNITED DARMIAN MALDINI PIRLO - "Avrei portato al Manchester United Andrea Pirlo". E' questa una delle parti più significative dell'intervista rilasciata da Matteo Darmian al sito ufficiale del Manchester United. "Lo conosco bene, abbiamo giocato insieme in Nazionale e ho potuto vedere le sue qualità dal vivo. E' un grande giocatore e credo che avrebbe fatto bene qui". Il 27enne terzino destro, arrivato nell'estate del 2015 a Manchester dal Torino per 18 milioni di euro, ha parlato anche del suo idolo da ragazzino: "E' sempre stato Paolo Maldini. Ero con lui in prima squadra al Milan e ho giocato nel giorno del suo addio al calcio. Alla fine della stagione gli ho chiesto una maglietta, è sempre stato il mio idolo, fin da bambino".

Manchester, Darmian: "Tevez l'avversario più difficile"

Tra i tanti temi affrontati, anche quello riguardante l'avversario più difficile da contrastare, sia per quanto riguarda le news serie A e sia per la Premier League: "In Italia, dico Tevez. Uno degli avversarsi più complicati da marcare in tutta la serie A. Nel periodo alla Juventus, ha dato il massimo e ha fatto molto bene. In Inghilterra, invece, a parte i miei compagni di squadra, dico Edez Hazard o Alexis Sanchez". Infine, Darmian (accostato in chiave calciomercato in gennaio all'Inter) ricorda il primo gol con la maglia dei 'Red Devils': "Non sono abituato a segnare, ma penso che la rete contro il Crystal Palace dell'aprile 2016 sia stata molto importante perché ha aiutato la squadra a vincere".