Calciomercato Juventus, Bojinov conferma: "E' fatta per Milenkovic. Che festa a Crotone"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

08/02/2017 11:45

BOJINOV CROTONE JUVENTUS MILENKOVIC / Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Bojinov ha parlato della sfida attesa oggi tra Crotone e Juventus, lasciandosi andare anche a commenti sul mercato Juve. Lui, oggi 30enne impegnato con il Partizan Belgrado, era presenta anche il 19 settembre del 2006, quando per la prima volta la 'Vecchia Signora' giunse a Crotone: "Credono tutti abbia 40 anni, perché ormai gioco da una vita. Sono però ancora giovane. Quella prima volta a Crotone fu una festa popolare. Migliaia di persone fuori al nostro hotel. Un entusiasmo che non dimentico, davvero".

CROTONE - "Al tempo ci allenava Deschamps e io segnai l'1-0 su assist di Zalayeta. Sul secondo gol invece credo l'assti fu di Balzaretti. Una gran giornata. A restarmi impresso non è però il 3-0 quando la gioia negli occhi della gente".

JUVENTUS - "Nedved è stato un fratello per me. Siamo stati un anno in camera insieme e non credevo diventasse vicepresidente. Si allenava tre volte al giorno, semplicemente non credevo avrebbe mai smesso di giocare. Una persona meravigliosa, in pratica mi ha adottato. Buffon? E' e serà una leggenda in eterno. Quando la Juventus scese in serie B lo volevano almeno cinque squadre. Credo anche il Chelsea. Lui però rimase e una volta mi disse: "Alla Juventus è difficile restare ma è ancora più difficile tornare, quando te ne vai".

Calciomercato Juventus, Bojinov conferma il nuovo colpo di Marotta

MILENKOVIC - "Qui al Partizan ci sono molti giocatori bravi. Credo per Milenkovic manchi solo l'ufficialità. E' praticamente fatta per il calciomercato di giugno. Nel ritiro dorme con me e il primo giorno l'ho visto disordinatissimo. Gli ho detto che la Juventus è la Juventus e che per presentarsi davanti a Buffon doveva diventare ordinato. E' davvero un giocatore interessante e mi chiede mille cose sui bianconeri. Abbiamo anche visto Juve-Milan insieme".

ALLEGRI - "Era ora iniziasse con questo modulo, con tutti i grandi attaccanti dentro. Una Juve che ha tutti quei campioni deve imporsi. Quando hai calciatori del genere, devi farli giocare