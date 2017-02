Cronaca, ex cinema crolla nel trapanese: tre operai in ospedale

08/02/2017 11:32

CRONACA CINEMA CROLLO / /Un disastroso crollo è avvenuto a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Si tratta di un ex cinema, nel quale erano in corso dei lavori di ristrutturazione.

Al momento dei fatti erano presenti tre persone all'interno della struttura, come riporta l'edizione palermitana di 'Repubblica'. La centrale operativa dei vigili del fuoco sottolinea come le tre persone siano state estratte vive e in seguito trasportate in ospedale. Uno degli operai non ha riportato ferite, mentre gli altri due hanno sofferto fratture varie e un trauma cranico.

Questa mattina gli operai avrebbero dovuto calare una gettata di cemento, per poi essere travolti da una delle pareti che ha ceduto.

L.I.