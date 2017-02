Calciomercato Milan, data confermata per il closing. Sulla lista degli investitori...

08/02/2017 11:13

MILAN CLOSING CINA / Il 2017 sarà l'anno dell'addio della famiglia Berlusconi al Milan, con il definitivo arrivo in società della nuova cordata cinese. Tra dubbi e speranze, è ora possibile entrare nel vivo del closing, conclusi ormai i festeggiamenti per il capodanno cinese.

Nella giornata di ieri, riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', sono ripresi i contatti tra le parti. Il tutto è avvenuto attraverso una videochiamata, con protagonisti Fininvest e gli advisor di Sino-Europe Sports. Nel corso di questo meeting virtuale, giudicato positivo, è stata rinnovata la fiducia sulla tempistiche indicate nei mesi passati. Il 3 marzo dunque viene confermato come data ultima per il closing.

Intanto Fininvest è in attesa della lista definitiva degli investitori cinesi, mentre i prossimi passaggi dell'operazione prevedono la convocazione del Cda del Milan, che dovrà poi convocare l'assemblea dei soci, la cui ufficialità dovrà giungere almeno 15 giorni prima dela data di convocazione. Nella giornata di ieri si è svolto però anche un altro incontro, con Barbara Berlusconi e Fassone intenti a discutere degli aspetti commerciali legati al closing.

L.I.