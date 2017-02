Calciomercato Juventus, dopo il Barcellona ecco il Chelsea per Cancelo

09/02/2017 02:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO CHELSEA - Nonostante si sia parlato di un accordo già arrivato per il trasferimento al Barcellona, 'Yahoo Sport' riferisce dell'interesse del Chelsea di Antonio Conte nei confronti di Joao Cancelo, 22 esterno destro portoghese attualmente in forza al Valencia. Il nazionale lusitano, legato ai 'Pipistrelli' da un contratto in scadenza soltanto nel giugno del 2021, andrebbe a prendere il posto lasciato vacante da Ivanovic (trasferitosi allo Zenit): per il suo cartellino, i 'Blues' sono disposti a mettere sul piatto 30 milioni di euro. Cancelo, è stato a lungo accostato anche alla Juventus. Chissà che i bianconeri non decidano di tornare alla carica in ottica estiva.

F.S.