Tv, caos Diletta Leotta: colleghe all'attacco dopo l'apparizione a Sanremo

08/02/2017 10:42

SANREMO DILETTA LEOTTA / L'apparizione di Diletta Leotta sul palco di Sanremo continua a creare dibattito e polemiche. Dopo l'attacco da parte di Caterina Balivo, infatti, la giornalista di 'Sky' è stata presa di mira da altre due colleghe. La giornalista di 'Sky Tg24' Manuela Iatì, su Twitter, commenta: "Vedere una festante Diletta Leotta sul palco di Sanremo mentre 600 suoi colleghi Sky scioperano per licenziamenti e trasferimenti #èlavita". Il riferimento è ai 4 giorni di scioperi proclamati dall'assemblea dei giornalisti per il piano dell'azienda che prevede l'accentramento a Milano della sede di Roma con conseguenti esuberi e licenziamenti.

Le fa eco un'altra giornalista, Francesca Barra, su Facebook: "Finalmente un abito di cui parlare che rompe la monotonia di una scenografia troppo scura. Tacco 18, abito scollato sopra, sotto (di solito si sceglie una parte da scoprire e una da coprire). Che Diletta Leotta abbia le tette, e tutto il resto con il tagliando l'abbiamo verificato talmente tanto che non stupisce. Ha ricevuto critiche per essere stata sul palco impacciata e gelida (non concordo), per non aver speso una parola di solidarietà per i colleghi di Sky che stanno vivendo ore-giorni difficili (come ha fatto notare Manuela Iatì), per essersi aperta ulteriormente lo spacco mentre parlava di diritto alla privacy. A me sinceramente interessa poco il personaggio. So' ragazzi, cresceranno. Mi spaventa solo l'idea che sotto una mia foto chiaramente provocante, io riceva quotidianamente commenti tipo: "ti verrei qui e là" e altre amenità. Suscitare violenza, morbosità, pensieri torbidi, è una pratica che condivido poco e non mi divertirebbe. Però vi sfido con un giochino . Foto a sinistra e foto a destra. Quale stile vi piace di più?" con le foto di altre due ospiti molto eleganti di un'edizione di alcuni anni fa di Sanremo e dall'altra parte della stessa Leotta.

L.P.